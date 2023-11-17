Сразу видно — денег нет: по этим модным привычкам легко вычислить бедную женщину

Ни одна представительница прекрасного пола не откажется выглядеть дорого и элегантно. Чтобы не сойти за простушку, чьи финансы поют романсы, важно отказаться от целого ряда вещей.

В первую очередь нужно срочно избавиться от одежды неподходящего фасона и размера. Наряд должен идеально сидеть по фигуре, чтобы не возникало ощущения, будто он «с чужого плеча». И, конечно, нельзя забывать, что вещи, в которых вы выходите в свет, должны быть чистыми и отглаженными.

Также в утиль без лишних сожалений следует отправить инфантильные футболки с мультяшными принтами, джинсы с рисунком и все, что имеет на себе логотип бренда.

Многие женщины любят носить легинсы даже тогда, когда им не нужно идти на тренировку. Возможно, они удобны в носке, но при этом сильно удешевляют образ. Сюда же можно отнести и недорогую, но броскую бижутерию. Такие украшения не станут изюминкой вашего аутфита, а только его испортят.