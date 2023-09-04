Сразу видно — будущая Хюррем: как выглядела звезда «Великолепного века» в детстве

Мерьем Узерли прославилась на весь мир благодаря сериалу «Великолепный век». В исторической драме она исполнила роль Хюррем-султан, покорившей сердце Сулеймана Великолепного. И, как оказалось, уже с детства она отличалась яркой харизмой.

Так, в своих социальных сетях артистка поделилась серией архивных кадров. На них Узерли позирует еще в совсем юном возрасте, когда даже не мечтала о сцене, мировой славе и миллионах фанатов.

Пользователи Сети были поражены публикацией звезды экрана. В комментариях они не поскупились на комплименты. По их мнению, уже с детства Мерьем могла похвастаться обаянием, красотой и лишь улыбкой и большими глазами очаровывала всех вокруг.