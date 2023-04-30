«Сразу видно - Россия 90-х»: ахнете, увидев, в какой квартире росла Ирина Шейк (фото)

Ирина Шейк привела поклонников в восторг детскими фотографиями из своей челябинской квартиры. Серию из пяти снимков она подписала так: «Возвращение назад». На кадрах маленькая Ира подстрижена, как и все дети в 1990-е, почти под мальчика и обута в сандалии на носки. Другие фото показывают более взрослую Шейк. Она демонстрирует некое подобие черного платья на фоне серванта с хрусталем и ковра. Еще один кадр запечатлел улыбающуюся супермодель в ванной.

«Сразу видно, детство по-русски!», «Чудесные российские фотки из 1990-х и 2000-х!» — в комментариях начался настоящий марафон ностальгии. «Хрусталь! Интересно, кто-нибудь все-таки пользовался им, или все ждали того самого случая?» — спрашивали то ли у самой Ирины, то ли у самих себя комментаторы. «Если верить мечте и упорно трудиться, то можно сделать свою историю успеха. Вы уральский бриллиант», — похвалила звезду мирового подиума одна из поклонниц.