Сразу видно - мама одевала: на сына Наташи Королевой больно смотреть

Наталья Королева всегда любила эпатировать публику странными нарядами. Но на себе артистка не остановилась — она вносит свою лепту в имидж единственного сына. Наследник Королевой и Тарзана Архип Глушко отметил в этом году свое 21-летие. Он совсем не интересуется модой, поэтому всецело доверился матери в этом вопросе. И, как показал опыт, зря.

Недавно Наталья поделилась видео, где она танцует вместе с Архипом. Оба облачились в желто-зеленые наряды ядовитого оттенка. Также Глушко-младший надел рваные джинсы и сделал странную прическу.

Ролик не привел подписчиков звезды в восторг. Они раскритиковали и Королеву, и ее сына, высмеяли их чудаковатые наряды и нелепые движения. Фолловеры вынесли вердикт, что юношу одевала мама. Вот какие комментарии они оставили под видео: «Неужто сам не понимает, как он смешон», «Неприятный парень», «Родила себе игрушку», «Шуты гороховые».

Архип является сыном Наташи Королевой и скандального танцора Сергея Глушко. Юноша занимается музыкой, а также преподает японский язык.