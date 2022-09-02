Сразу узнаете: как выглядит спустивший миллионы на развлечения сын доктора Мясникова

Наследник Александра Мясникова Леонид пошел по стопам отца. Он выучился в парижской Сорбонне на фармацевта и уже несколько лет живет во Франции. Как оказалось, в европейской стране он не только строит карьеру, но и не отказывает себе во всевозможных развлечениях.

Тратить деньги Мясников-младший предпочитает преимущественно на отдых. Например, не так давно он отправился в путешествие со своей невестой Николетой на Мальдивы и заплатил за отпуск чуть меньше двух миллионов рублей. До этого же, как пишет «Экспресс газета», он наслаждался европейским отдыхом, посетив Рим, Флоренцию и другие знаменитые города.

Сам Леонид не стесняется рассказывать о своих поездках в социальных сетях. Он регулярно делится снимками с отдыха, которые привлекают внимание многочисленных поклонников. Как отмечают многие, отличить Леонида от его отца практически невозможно, настолько родственники похожи между собой.