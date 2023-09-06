Сразу с двумя мужчинами: личная жизнь Бабкиной обрастает интересными деталями

Надежда Бабкина не перестает удивлять. Ходят слухи о том, что артистка рассталась с Евгением Гором, вместе с которым съела не один пуд соли, и быстро нашла себе возлюбленного помоложе. Оказалось, что звезда умудряется проводить время сразу с двумя мужчинами.

Певицу сдал с потрохами ее же сотрудник Сергей Рябов. Именно он, как рассказал ранее Александр Васильев, стал новым избранником исполнительницы. Историк моды заметил, что его коллега по шоу «Модный приговор» не жалеет денег на статного красавца.

Журналистам удалось раздобыть ценную информацию из первых уст. Личная жизнь Надежды Георгиевны обросла интересными подробностями. Рябов заметил, что отношения с Гором знаменитость не прекратила. На гастроли Бабкина берет и гражданского мужа, и нового воздыхателя.