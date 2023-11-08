Сразу с двумя Меладзе: женщину, разбившую семью композитора, представили публике

Братья Меладзе — известные ценители женской красоты. Певец и композитор крутили романы со многими солистками группы «ВИА Гра». После громкого развода с Верой Брежневой Константин Меладзе не остался один. По слухам, очередной любовью продюсера стала 22-летняя София Тарасова.

Подозрения только укрепились после того, как роскошная брюнетка вышла в свет вместе с предполагаемым избранником и его братом. Тарасова облачилась в облегающий черный наряд и исполнила вместе с Валерием Меладзе чувственный хит «Притяженья больше нет» — зал взорвался аплодисментами.

Затем Валерий пригласил своего звездного родственника на сцену. Композитор встал между артистами, объявив, что теперь «весь коллектив в сборе». Впрочем, как отмечала публика, Меладзе будто и не обращал внимания на свою новую фаворитку. Так что официального подтверждения романа все еще нет.