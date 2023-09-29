Сразу после смерти мужа: о пополнении в семье Гурцкой проговорился сын

Диана Гурцкая после смерти любимого супруга Петра Кучеренко замкнулась в себе. Больше она не откровенничает ни с поклонниками, ни с журналистами. И тем не менее в Сеть просочилась информация о том, что в семье артистки большие перемены: случилось пополнение.

О радостном событии проговорился единственный сын звезды — 16-летний Константин. С недавних пор в социальных сетях юноша показывает своего нового четвероногого друга — очаровательного щенка породы мальтипу по кличке Барни. Питомец рискует стать настоящей звездой Интернета: хозяин показывает подписчикам чуть ли не каждый его шаг.

Звездный наследник встал перед непростой задачей — научить хвостатого делать свои дела на пеленку. Только этому процессу было посвящено несколько роликов. А вот как певица отнеслась к новому члену семьи, остается загадкой. Константин не показывает маму в своем блоге, оберегая ее от лишнего внимания публики.