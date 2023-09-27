Сразу после смерти бывшей жены беда приключилась и с сыном Домогарова

Личная жизнь Александра Домогарова полна драм. Дмитрия, старшего сына артиста, в 2008 году насмерть сбил внедорожник. Второй отпрыск Александр Домогаров-младший сейчас переживает тяжелые времена. В августе ушла из жизни его мама Ирина Анатольевна Гуненкова, вторая супруга Домогарова.

Женщина долго боролась с онкологией, но проиграла эту битву. Из-за болезни матери Домогаров-младший приостановил творческую деятельность. Режиссер «Пальмы» был вынужден отложить работу над новым проектом и навлек на себя гнев продюсеров. Выход восьмисерийной картины «Она такая классная» оказался под угрозой.