Сразу о родстве не догадаешься: только взгляните на знаменитую мать Евгения Стычкина

Евгений Стычкин поражает зрителей юмором и харизмой. Он хорошо известен благодаря своим комедийным ролям и построил блестящую актерскую карьеру. Но невероятный талант и любовь к киноискусству он унаследовал не от родителей.

Его отцом оказался переводчик-синхронист, а вот мать посвятила жизнь балету. Ксения Рябинкина работала в Большом театре, хотя поначалу не могла добиться там значимых успехов. Но все изменилось, когда ее утвердили на роль Царевны-лебедь в фильм «Сказка о царе Салтане». Эта работа принесла девушке всесоюзную славу. Однако изящная красавица не хотела связывать свою жизнь с индустрией кино. Она продолжила выступать на сцене и стала получать основные партии в известных постановках.

Сын Рябинкиной, наоборот, очень сильно увлекся актерским искусством, а не танцами. Примечательно, что с матерью его не объединяет даже внешность. О родстве изящной красавицы-балерины и юмориста с широкой улыбкой с первого взгляда нельзя и подумать.