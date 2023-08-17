Эта российская актриса в 8 лет получила премию «Оскар»: ахнете, увидев девочку сейчас

Надежда Михалкова известна не только как талантливая актриса, но и как дочь Никиты Михалкова. За годы карьеры младшая наследница режиссера снялась уже в 35 фильмах и самостоятельно поставила пять проектов. Но мало кто из поклонников помнит, с чего именно началась ее карьера.

Так, первой ролью Нади стала картина отца «Утомленные солнцем». В ленте она перевоплотилась в дочь главного героя. Девочка старательно выполняла все рекомендации отца, а на съемочной площадке чувствовала себя уверенно и раскрепощенно. А после номинации картины на «Оскар» отправилась вместе с Михалковым в Америку.

Именно Надя вышла на сцену вместе со знаменитым режиссером, чтобы получить статуэтку. Все внимание публики было приковано к юному дарованию, но юная актриса лишь слепла от вспышек фотоаппаратов.

С того времени девочка уже не сомневалась, что станет артисткой. Как позднее признавалась Михалкова, ее детство кончилось уже в восемь лет, но она никогда не жалела об этом.