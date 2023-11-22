Сразу два покровителя: певец SHAMAN стал преемником известнейших артистов

Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, долго и упорно шел к своей славе. Сегодня его творчество высоко оценивают не только обычные россияне, но и другие звезды российского шоу-бизнеса. С двумя коллегами по цеху у исполнителя особенная связь.

В начале своей карьеры певец выступал в ресторанах, где радовал гостей композициями Григория Лепса. Об этом он рассказал в шоу Татьяны Навки «Команда». По уверению Дронова, каждый раз, когда он видит любимца публики, то говорит ему одни и те же слова: «Я вам столько денег должен!»

Правда, денег артист не требует. В знак уважения он подарил Дронову крест, который тот всегда берет с собой на гастроли. Кроме Лепса есть у Ярослава и другой покровитель. И это Олег Газманов.

Он не скрывает своей радости, ведь на эстраде появился еще один человек, который «говорит о россиянах». Газманов назвал Дронова своим преемником, что тот воспринял как большую честь.