«Сразу два маленьких человека»: 55-летняя Стриженова вышла на связь после пополнения
Семья звезды стала больше.
Эмоции переполняют Екатерину Стриженову. Телеведущая поделилась радостным событием с поклонниками: в ее семье случилось большое пополнение.
В социальных сетях знаменитость опубликовала снимок, на котором запечатлена с двумя малышами. «Сразу два маленьких человека пожаловали в нашу семью», — написала под трогательной фотографией звезда экрана, уточнив, что такое в ее жизни произошло впервые.
Мама мальчиков — Анастасия, дочь 55-летней Стриженовой. Эти роды не были для звездной наследницы первыми. В 2018 году она подарила любимому мужу, финансисту Петру Грищенко, сына Петра.
Поклонники семейства на поздравления не скупились.
«Сколько мужчин теперь в вашем женском царстве», «Боже, как круто, как классно, какая бабушка-красавица, вам так идет», «Чудо, это такое счастье! Двойное! Артистов прибыло», — написали они в комментариях.