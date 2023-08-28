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«Сразу два маленьких человека»: 55-летняя Стриженова вышла на связь после пополнения

28 августа 2023 16:10
«Сразу два маленьких человека»: 55-летняя Стриженова вышла на связь после пополнения

Семья звезды стала больше.

Эмоции переполняют Екатерину Стриженову. Телеведущая поделилась радостным событием с поклонниками: в ее семье случилось большое пополнение.

В социальных сетях знаменитость опубликовала снимок, на котором запечатлена с двумя малышами. «Сразу два маленьких человека пожаловали в нашу семью», — написала под трогательной фотографией звезда экрана, уточнив, что такое в ее жизни произошло впервые.

Мама мальчиков — Анастасия, дочь 55-летней Стриженовой. Эти роды не были для звездной наследницы первыми. В 2018 году она подарила любимому мужу, финансисту Петру Грищенко, сына Петра.

Поклонники семейства на поздравления не скупились.

«Сколько мужчин теперь в вашем женском царстве», «Боже, как круто, как классно, какая бабушка-красавица, вам так идет», «Чудо, это такое счастье! Двойное! Артистов прибыло», — написали они в комментариях.

«Сразу два маленьких человека»: 55-летняя Стриженова вышла на связь после пополнения
Фото: Соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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