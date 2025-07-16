Сразу 5 фильмов Нолана вошли в топ-100 по версии New York Times: лидером оказался вовсе не «Интерстеллар»

Не так давно издание New York Times составило рейтинг 100 лучших фильмов XXI века — мы уже рассказывали, кто оказался на первом месте, а сегодня обратим внимание на режиссёра, чьих работ в списке оказалось больше всего. Сразу пять фильмов — и все от Кристофера Нолана.

Результат вполне ожидаем, ведь этот автор и правда из тех, кто весьма уверенно балансирует между массовым кино и авторским высказыванием. Он умеет превращать блокбастеры в философские головоломки, а зрителей — в соучастников экспериментов со временем, памятью и восприятием.

Важно, что Нолан — не только про трюки со структурой и монтажом. В его фильмах всегда есть эмоциональное ядро: тоска по дому, страх перед потерей, желание удержать смысл в ускользающем мире. За всеми сложностями — удивительно человеческие истории.

И всё это он делает на большом экране, с размахом, редким даже для Голливуда. Нолан по-прежнему верит в силу кинозала и плёнки, и, судя по реакции критиков и зрителей, — не зря.

Подробнее о фильмах — в слайдере ниже. Как думаете, какие ещё его работы заслуживали места в топе?

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