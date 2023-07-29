Сразу 4 знака зодиака в августе 2023 года будут купаться в деньгах: даже те, кто уже не надеялся

Последний месяц лета обещает быть благоприятным почти для всех знаков зодиака, но особенно повезет четырем из них. Эти счастливчики заметно поправят свое финансовое положение. Обогатятся даже те, кто уже и не думал, что когда-либо будет купаться в деньгах.

Раки

Вас ждет повышение заработной платы. Если вы занимаетесь творческой деятельностью, то сейчас отличное время, чтобы начать новое дело. Оно принесет вам большой доход. Главное, прислушиваться к своей интуиции. Шестое чувство вас не подведет.

Скорпионы

На работе не жалейте сил. Если проявите себя должным образом, получите повышение. К тому же перед вами появятся новые задачи, за выполнение которых вас ждет неплохое денежное вознаграждение.

Стрельцы

Финансовая сфера вашей жизни складывается как нельзя лучше. Те, кто работают по найму, с огромной долей вероятности будут повышены в должности. А бизнесмены смогут вывести свое дело на новый уровень, а значит, и на более высокий доход.

Рыбы

В первой половине месяца вы получите выгодное деловое предложение. Не стоит от него отказываться — новые перспективы принесут вам прибыль. К тому же на работе возможно повышение, которое благоприятно скажется на вашем благосостоянии.