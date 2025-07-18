Сразу 3 героя «Гарри Поттера» говорят голосом этого актера: сам он не смотрел ни один фильм — и вот почему

Представьте: вы годами слышите в культовой франшизе знакомый голос — он звучит то из уст хвастливого Златопуста Локонса, то в речах Корнелиуса Фаджа, то в мудрых словах Гаррика Олливандера.

А потом узнаёте, что сам актёр, подаривший им голос в русской версии, ни разу не видел «Гарри Поттера». Так и есть: Вадим Андреев, легенда дубляжа, озвучивший трёх упомянутых персонажей, признался, что даже не планирует смотреть фильмы.

Причина проста — он просто не следит за франшизой. Для Андреева работа над «Гарри Поттером» была чисто профессиональным проектом: озвучил персонажей, выполнил задачу — и забыл.

«Честно говоря, не смотрел "Гарри Поттера", не слежу за этим. Я его озвучивал 100 лет назад и не смотрел. И даже не собирался смотреть», — откровенно заявил актёр в беседе с gazeta.ru.

Вот такие вот исключительно «деловые отношения». Кстати, от озвучивания нового сериала по вселенной Роулинг Андреев отказался. Он объяснил это тем, что работать над старой франшизой было интереснее.

Ранее мы писали: Застряли в производственном аду: киноадаптации Стивена Кинга, которые вряд ли когда-то выйдут на экраны