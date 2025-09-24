Сразу 2 комедии 2024 года вошли в список самых смешных фильмов в истории Netflix: в России об обоих — ни сном, ни духом

Впрочем, это и неудивительно — уж слишком специфичные темы.

Смеяться любят все — но смеёмся мы, как выясняется, совсем по-разному. Пока в России обсуждали «Холопа 2» и грядущий сиквел «Чебурашки», на Западе составили рейтинг самых смешных фильмов, доступных на Netflix. Причём в топ попали сразу две комедии 2024 года — но в нашей стране они прошли почти незамеченными.

Речь о «Без глазури» Джерри Сайнфелда и «Злобные маленькие письма» с Оливией Колман и Джесси Бакли. Оба фильма стали для англоязычной аудитории свежим глотком юмора, а у нас не вызвали ни хайпа, ни очередей в кино.

«Без глазури» (2024) — завтрак, который вышел из-под контроля

Режиссёрский дебют Джерри Сайнфелда — пародия на создание легендарного печенья «Поп-тартс». В фильме бренд Kellogg’s сражается с Post, а всё это превращается в бурлеск о том, как Америка 1960-х переживала революцию завтраков.

На экране мелькают Мелисса Маккарти, Хью Грант, Эми Шумер, Джим Гэффиган — и, конечно, сам Сайнфелд.

На Западе публика разделилась: одни ругали картину за глупость, другие принимали её как фарс в духе старых эстрадных скетчей. И всё же именно этот «несерьёзный» подход сделал «Unfrosted» одним из самых заметных стриминговых релизов года.

Нашему же зрителю фильм оказался безынтересен из-за чересчур уж «американской кухни» — в прямом и переносном смысле.

«Злобные маленькие письма» (2024) — когда ругательства рушат жизни

Совсем другой юмор — британский, едкий и почти ядовитый. История основана на реальном скандале в английском Литлхэмптоне начала XX века: жительница получает непристойные письма и обвиняет соседку, известную любительницу крепких выражений.

В ход идёт следствие, общественное мнение и — конечно — море оскорблений.

Фильм Теа Шаррок держится на актёрском дуэте Оливии Колман и Джесси Бакли, а за кулисами звучит ещё один сюжет — о том, как стереотипы и предвзятость могут разрушить судьбу.

На Западе «Злобные маленькие письма» называют «сладко-чёрной комедией» и хвалят за острый язык. В России же премьера прошла тихо: для проката слишком специфично, а стриминговый шум не поднялся.

Соседи по списку: «Я не киллер», «Выходной день Ферриса Бьюллера» и «День сурка»

В ту же подборку вошли «Я не киллер» Ричарда Линклейтера с Гленом Пауэллом — хит 2023 года, где философия, криминал и романтика сталкиваются в абсурдной комедии; культовая подростковая классика «Выходной день Ферриса Бьюллера» (1986); и вечная история о Дне сурка с Биллом Мюрреем.

Эти-то три комедии в России хорошо известны и не нуждаются в представлении.

В сухом остатке — Netflix напомнил, что у комедии нет единой формулы. Где-то шутки работают на культурных отсылках и знании брендов, где-то — на жёстком столкновении характеров и социальных ролей.

И если «Без глазури» и «Злобные маленькие письма» у нас прошли без внимания, то за океаном именно они стали символами свежего юмора. Впрочем, список портала Collider только подтверждает: комедия — штука субъективная, и что для одних «смешнее некуда», для других — пустой звук.

Ранее мы также писали: Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят