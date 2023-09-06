Сраженную болезнью звезду «Аншлага» не узнать: разве так бывает после гепатита

Светлана Рожкова в последние годы пережила немало. Сначала юмористка потеряла мужа, а затем едва не лишилась жизни. Женщина так тяжело переживала утрату, что ее организм дал сбой. Врачи диагностировали у заслуженной артистки РФ серьезное аутоиммунное заболевание.

Из-за стресса у Светланы развился гепатит, осложненный билиарным циррозом. Эта болезнь не имеет ничего общего с вирусами или злоупотреблением спиртным. Проблема в иммунитете звезды, который по ошибке начал атаковать здоровый орган как угрозу. Прогнозы были неутешительными — лечения не существует.

Рожкова не сдавалась и приложила все усилия, чтобы встать на ноги. Знаменитость полностью отказалась от спиртных напитков, ведет здоровый образ жизни и постоянно наблюдается у врачей. Один бокал алкоголя может лишить юмористку жизни. Звезде «Аншлага» удалось невероятное. Из желтушной, тяжело большой женщины она снова стала красоткой, удивительно бодрой и моложавой для своих 58 лет.