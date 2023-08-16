Сравнить можно только с собакой: Талызина звонко припечатала Ахеджакову

На пике популярности советских звезд их поклонники и не подозревали об интригах, которые царят в кулуарах — за кулисами театра или на съемочной площадке. Вот почему многие зрители считали, что Валентина Талызина и Лия Ахеджакова в реальной жизни искренние подруги.

Такое ощущение сложилось от парочки актрис благодаря их яркому и шумному появлению в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Их героини то и дело мешали уединиться и поговорить персонажам Нади и Жени.

Но, как выяснилось, дружбу актрисы лишь мастерски имитировали в кадре. По крайней мере, Талызина оказалась очень невысокого мнения о своей коллеге. Звезда кино прямо заявила, что не только не считает Ахеджакову характерной актрисой, но и вообще сомневается в ее таланте.

По словам Талызиной, артистке просто повезло попасть в фильмы того времени со своим амплуа. И его Ахеджакова повторяла из картины в картину, в том числе благодаря протекции Эльдара Рязанова. Талызина даже позволила себе нелестное и резкое сравнение.