Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сравнить можно только с собакой: Талызина звонко припечатала Ахеджакову

Сравнить можно только с собакой: Талызина звонко припечатала Ахеджакову

16 августа 2023 18:15
Сравнить можно только с собакой: Талызина звонко припечатала Ахеджакову

Актриса нелестно отозвалась о коллеге и ее таланте.

На пике популярности советских звезд их поклонники и не подозревали об интригах, которые царят в кулуарах — за кулисами театра или на съемочной площадке. Вот почему многие зрители считали, что Валентина Талызина и Лия Ахеджакова в реальной жизни искренние подруги.

Такое ощущение сложилось от парочки актрис благодаря их яркому и шумному появлению в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Их героини то и дело мешали уединиться и поговорить персонажам Нади и Жени.

Но, как выяснилось, дружбу актрисы лишь мастерски имитировали в кадре. По крайней мере, Талызина оказалась очень невысокого мнения о своей коллеге. Звезда кино прямо заявила, что не только не считает Ахеджакову характерной актрисой, но и вообще сомневается в ее таланте.

По словам Талызиной, артистке просто повезло попасть в фильмы того времени со своим амплуа. И его Ахеджакова повторяла из картины в картину, в том числе благодаря протекции Эльдара Рязанова. Талызина даже позволила себе нелестное и резкое сравнение.

«Она не актриса. Она типаж. Маленькая собачка до старости щенок. Очень понравилась в „Иронии судьбы“ Рязанову и стала другом семьи», — заявила актриса в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Фото: Legion-Media, кадр YouTube «ЭМПАТИЯ МАНУЧИ»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше