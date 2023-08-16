Сравнить можно только с собакой: Талызина звонко припечатала Ахеджакову
Актриса нелестно отозвалась о коллеге и ее таланте.
На пике популярности советских звезд их поклонники и не подозревали об интригах, которые царят в кулуарах — за кулисами театра или на съемочной площадке. Вот почему многие зрители считали, что Валентина Талызина и Лия Ахеджакова в реальной жизни искренние подруги.
Такое ощущение сложилось от парочки актрис благодаря их яркому и шумному появлению в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Их героини то и дело мешали уединиться и поговорить персонажам Нади и Жени.
Но, как выяснилось, дружбу актрисы лишь мастерски имитировали в кадре. По крайней мере, Талызина оказалась очень невысокого мнения о своей коллеге. Звезда кино прямо заявила, что не только не считает Ахеджакову характерной актрисой, но и вообще сомневается в ее таланте.
По словам Талызиной, артистке просто повезло попасть в фильмы того времени со своим амплуа. И его Ахеджакова повторяла из картины в картину, в том числе благодаря протекции Эльдара Рязанова. Талызина даже позволила себе нелестное и резкое сравнение.
«Она не актриса. Она типаж. Маленькая собачка до старости щенок. Очень понравилась в „Иронии судьбы“ Рязанову и стала другом семьи», — заявила актриса в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».