﻿Сравнимо с ядом: 7 самых опасных продуктов на новогоднем столе россиян

Новогодний стол традиционно изобилует деликатесами. Хозяйки и хозяева всегда стараются удивить своих гостей, предлагая самые вкусные и любимые блюда. При этом, как оказалось, далеко не все продукты и рецепты можно считать полезными, а некоторые даже могут нанести серьезный вред организму.

Так, эксперты рекомендуют отказаться от любимых майонезных салатов, в число которых входят, например, «Сельдь под шубой» или «Нежность». Дело в том, что по классическому рецепту каждый слой в них промазывается майонезом и из-за других ингредиентов они получаются слишком жирными. По этой же причине нужно отказаться от «Мяса по-французски»: обильное количество сыра, используемое в блюде, значительно повышает его жирность и может привести к проблемам с желудком.

Кроме того, внимательно стоит отнестись к закускам, которые можно встретить на праздничном столе. По мнению диетологов, большую опасность представляет колбасная нарезка, так как продукты в ней обычно копченые, а значит, там содержится бензопирен — чрезвычайно токсичное вещество, обладающее сильными канцерогенными свойствами. Также опасаться нужно и солений, из-за высоко содержания соли и уксуса, который не всегда может быть качественным.

Помимо этого, не стоит объедаться и соленой красной рыбой. Дело в том, что большинство таких нарезок делается из искусственно выращенной рыбы, которой обычно дают антибиотики, чтобы исключить болезни. Шестыми в списке опасных продуктов, как пишет «Комсомольская правда », стали газированные напитки. Из-за высокого содержания сахара они не только ускоряют опьянение, но и могут провоцировать многие болезни, в том числе и сахарный диабет.

На последнем же месте списка — свежие ягоды, которые нередко можно встретить в качестве десерта. Однако диетолог Елена Соломатина рекомендует отказаться от них, так как ради увеличения срока годности в них могут использоваться различные опасные вещества.