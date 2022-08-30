Сравнение не в пользу Купера: Ирина Шейк поставила бывшего на место одним кадром

Ирина Шейк отправилась в отпуск с бывшим возлюбленным, звездой Голливуда Брэдли Купером, и их общей дочерью Леей. Модель опубликовала несколько кадров, которые всполошили интернет-пользователей.

Точное местонахождение знаменитостей остается неизвестным, однако в Сети предполагают, что парочка отдыхает на Багамах. Именно там есть остров с дикими свиньями, фотографии с которыми и выложила Шейк в своих социальных сетях.

Поклонники тут же пришли к выводу о том, что всего одним кадром звезда подиума решила поставить бывшего на место. Модель допустила сравнение, которое оказалось не в пользу Купера. По мнению фанатов, Шейк тонко намекнула, что ее бывший бойфренд — тот еще «свинтус».