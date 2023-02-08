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Сравнение королев красоты из США и России заставило американцев покраснеть от стыда

8 февраля 2023 16:30
Сравнение королев красоты из США и России заставило американцев покраснеть от стыда

Некоторые жители США задумались о переезде в Россию.

Конкурсы красоты часто обвиняют в предвзятости, но недавно на первый план вышел новый тренд — толерантность. Именно он играет главную роль на турнирах красоты, и случай Брайана Нгуена тому подтверждение. Но что сами американцы думают об этом?

Победа американской участницы вьетнамского происхождения Брайана Нгуена на локальном конкурсе красоты вызвала бурю негодования даже в пределах демократичной Америки.

Сравнение королев красоты из США и России заставило американцев покраснеть от стыда

В Сети пользователи начали сравнивать Нгуена с россиянкой, обладательницей титула «Мисс Россия» Анной Линниковой. Сравнение оказалось не в пользу заграничного триумфатора.

«Какая страна, такая и мисс», — констатировали одни. Комик и журналист Джексон Хикл для наглядности разместил в одном посте две фотографии с Брайаном и Анной и подписал: «Мы окончательно сошли с ума».

Фото: Соцсети
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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