﻿Срамота: так о чем была песня, из-за которой Багров обещал «кирдык» Америке

Фильм «Брат» был сосредоточен не только на суровых нравах 90-х годов и родственных отношениях, но и на музыке. Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова-младшего очень уважал русский рок, а вот зарубежные песни мог оценить далеко не все. В ленте есть эпизод, когда герой в общении с иностранцем предрекает «кирдык» американской музыке и стране в целом. Правда, позже оказывается, что перед ним был француз.

Более того, внимательные пользователи Сети даже нашли ту песню, которую слушал персонаж. Как выяснилось, это тоже была не американская мелодия, а композиция немецкой группы E-Rotic. Ее текст отсылал к Максу, которому девушка запрещает возобновлять близкие отношения с бывшей пассией. А мужчина уверяет, что любит обеих женщин.

Песни группы стали в мире символом легкомысленных 1990-х годов: игривые и откровенные тексты отсылали к скандальному названию коллектива, а клипы и вовсе казались откровенно пошлыми. Сейчас интернет-комментаторы назвали прошлые видеоролики «срамотой», однако 30 лет назад незатейливые мотивы и пикантные темы заходили на ура.