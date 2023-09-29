«Срамными девками» на Руси были обречены стать отдельные категории женщин: вот кто в их числе

Женщины легкого поведения появились не в России и даже не в СССР. На Руси тоже были девушки, которые охотно соглашались на интим за деньги. Процветало это явление и в крестьянской среде, где за такими дамами закрепилось словосочетание «срамные девки». Обычно на подобную жизнь девушки соглашались по ряду причин.

Немало падших женщин было среди солдаток и вдов. Они рано вышли замуж, но затем остались в одиночестве без мужского внимания и старались добиться его любыми способами.

Другой причиной, толкающей женщин в объятия других, становилась неспособность их мужей выполнять супружеские обязательства. В таком случае походы налево в деревнях даже не считались проступком.

Особенно были подвержены блуду молодые крестьянки, которые работали в помещичьих усадьбах. Каждый день они видели творящийся там разврат: некоторые богатеи держали целый гарем.

Не менее важной причиной была и жажда легких денег. В домах терпимости неплохо платили женщинам: столько они не смогли бы заработать на фабрике или трудясь горничной.