Спустя годы стало известно имя влиятельного любовника Светличной: его обожали миллионы

Светлана Светличная известна не только своими актерскими достижениями, но и личной жизнью. О романах легенды экрана до сих пор ходят легенды, а сама артистка продолжает интриговать публику пикантными историями, вновь и вновь раскрывая имена своих избранников.

Как оказалось, во время съемок в комедии «Бриллиантовая рука» у актрисы случилась интрижка с коллегой по съемочной площадке. Светличная закрутила короткий роман с самим Андреем Мироновым, поддавшись обаянию холостой звезды экрана.

«Мы выпили шампанское, плавали и целовались на берегу», — цитирует слова актрисы «Экспресс газета».

При этом в то время Светличная несколько лет была замужем за Владимиром Ивашовым и уже родила от него сына Алексея. И ее муж, как признавалась артистка, прекрасно знал о похождениях своей избранницы и о постоянных романах на стороне.