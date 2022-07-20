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Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты

20 июля 2022 16:31
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты

Телеведущая вновь привлекла внимание к своей личной жизни.

Анастасия Ивлеева немало удивила поклонников, рассказав о праздновании годовщины свадьбы с Элджеем в своем влоге. Знаменитости развелись в июле прошлого года.

Как призналась телеведущая, она не смогла пройти мимо знаменательной даты для их отношений. Бывшие супруги все еще тепло общаются, поэтому и решили отметить трехлетие со своего бракосочетания. При этом Настя отметила, что не намерена отвечать на вопросы фанатов о своей личной жизни и постарается сохранить интригу.

«Такие благословенные, почтенные дни нужно праздновать», — утверждает Ивлеева.

Пользователи Сети не оставили без внимания запись телеведущей. Поклонники не скрывают, что надеются на скорое восстановление отношений пары. Некоторые даже предположили, что на самом деле Ивлеева и Элджей не разводились и все еще живут вместе, а слухи о расставании — это PR-акция для нового шоу артистки.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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