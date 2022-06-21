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Спустя год после инсульта: 39-летняя Водонаева вышла на связь из больницы

21 июня 2022 16:00
Спустя год после инсульта: 39-летняя Водонаева вышла на связь из больницы

Звезда пожаловалась на сложный и нервный день в клинике.

В прошлом году Алена Водонаева серьезно напугала подписчиков сообщением об экстренной госпитализации. Как оказалось, у телезвезды случился микроинсульт. Ей вовремя вызвали врачей родственники, заметившие перемены в состоянии. Алена не могла связно говорить и держать стакан воды.

Пребывание в реанимации государственной больницы не обошлось без скандала: Водонаева жаловалась на отсутствие сервиса и комфорта и капельницы с неподходящими препаратами. Реабилитацию она позже проходила в частной клинике. А на днях она снова поделилась с фолловерами в соцсетях кадрами из больницы.

Алена успокоила поклонников, заявив, что проходит полное обследование. Такие меры ей рекомендовали врачи после случившегося инсульта. С того момента прошел ровно год, поэтому 39-летняя Водонаева и решила проверить здоровье. «Чекап» Алене проводили под небольшим наркозом, однако она все равно тревожилась за самочувствие во время процедуры. С собой в больницу она также позвала маму, чтобы медики провели обследование и для нее.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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