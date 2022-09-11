Спустя десятки лет: секс-символ советского кино раскрыл правду о романе с Гузеевой

Анатолий Котенев и Лариса Гузеева сыграли влюбленных в сериале «Секретный фарватер». Звезды так вжились в свои роли, что вскоре многие заговорили о том, что они закрутили роман.

Актер, которого удостоили звания секс-символа советского кино, отказывался комментировать свою связь с коллегой. Однако спустя десятки лет он все-таки раскрыл правду об интрижке с телеведущей.

Котенев принял участие в съемках программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Именно ему артист и доверился, сделав откровенное признание.

Актер заявил, что на самом деле никакого романа между ними не было. По его уверению, Гузеева никогда не была обделена мужским вниманием. К тому же звезда состояла в браке.