Спустя десятки лет: секс-символ советского кино раскрыл правду о романе с Гузеевой
Актер решился на откровенное признание.
Анатолий Котенев и Лариса Гузеева сыграли влюбленных в сериале «Секретный фарватер». Звезды так вжились в свои роли, что вскоре многие заговорили о том, что они закрутили роман.
Актер, которого удостоили звания секс-символа советского кино, отказывался комментировать свою связь с коллегой. Однако спустя десятки лет он все-таки раскрыл правду об интрижке с телеведущей.
Котенев принял участие в съемках программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Именно ему артист и доверился, сделав откровенное признание.
Актер заявил, что на самом деле никакого романа между ними не было. По его уверению, Гузеева никогда не была обделена мужским вниманием. К тому же звезда состояла в браке.
«Даже никаких попыток не было», — подытожил актер. При этом он уточнил, что всегда считал коллегу безумно красивой и привлекательной женщиной.