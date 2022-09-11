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Спустя десятки лет: секс-символ советского кино раскрыл правду о романе с Гузеевой

11 сентября 2022 19:45
Спустя десятки лет: секс-символ советского кино раскрыл правду о романе с Гузеевой

Актер решился на откровенное признание.

Анатолий Котенев и Лариса Гузеева сыграли влюбленных в сериале «Секретный фарватер». Звезды так вжились в свои роли, что вскоре многие заговорили о том, что они закрутили роман.

Актер, которого удостоили звания секс-символа советского кино, отказывался комментировать свою связь с коллегой. Однако спустя десятки лет он все-таки раскрыл правду об интрижке с телеведущей.

Спустя десятки лет: секс-символ советского кино раскрыл правду о романе с Гузеевой

Котенев принял участие в съемках программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Именно ему артист и доверился, сделав откровенное признание.

Актер заявил, что на самом деле никакого романа между ними не было. По его уверению, Гузеева никогда не была обделена мужским вниманием. К тому же звезда состояла в браке.

«Даже никаких попыток не было», — подытожил актер. При этом он уточнил, что всегда считал коллегу безумно красивой и привлекательной женщиной.

Фото: Globallookpress.com, кадр из фильма «Секретный фарватер», 1986-1987
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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