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Спустя целых 14 лет: как изменились актеры «Игры престолов» — от Арьи до Тириона (фото)

9 июля 2025 11:21
Спустя целых 14 лет: как изменились актеры «Игры престолов» — от Арьи до Тириона (фото)

Для тех, кто соскучился по легендарной вселенной.

Помните 2011 год, когда зрители впервые услышали слова «Зима близко»? За прошедшие 14 лет не только Вестерос изменился до неузнаваемости — сами актеры «Игры престолов», подарившие нам любимых персонажей, прошли через настоящие метаморфозы.

Мы привыкли видеть их в доспехах и меховых мантиях, но за кадром их жизни шли своим чередом.

Кто-то из начинающих актеров превратился в уверенных звезд, кто-то кардинально сменил имидж, а некоторые будто остановили время. Дети, игравшие в первых сезонах, успели вырасти и построить карьеру, а взрослые актеры обрели новые роли.

Особенно интересно наблюдать, как изменились те, кого мы запомнили подростками: Арья и Бран Старк буквально выросли на наших глазах. Но и «старожилы» проекта — Тирион, Серсея и Дейенерис — удивительным образом переосмыслили свои образы после финальных титров.

В этой фотоподборке — самые яркие трансформации актерского состава «Игры престолов». Готовы удивляться и ностальгировать? Тогда скорее листайте!

Ранее мы писали: «Ветра зимы» Джорджа Мартина получили шокирующий апдейт — кажется, книга была готова к публикации еще почти 10 лет назад

Фото: Legion-Media
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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