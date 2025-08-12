Меню
«Спустя 7 лет у меня рецидив рака мозга»: звезда «Полицейского с Рублевки» теряет зрение и слух — и очень хочет выжить

12 августа 2025 10:23
В одиночку актер со своей бедой уже не справляется.

40-летний Роман Попов, ставший любимцем зрителей благодаря роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», вновь столкнулся с тяжелым испытанием — рецидивом рака мозга

Спустя семь лет после ремиссии болезнь вернулась — и на этот раз с тяжёлыми осложнениями.

В 2018 году у Попова диагностировали опухоль мозга. После лечения в 2019-м он заявил о победе над болезнью, но сейчас столкнулся с рецидивом.

  • Потеря зрения: правый глаз почти не видит, левый — очень слабо.
  • Проблемы со слухом: опухоль затронула и слуховые нервы.
  • Необходима срочная терапия: актёр надеется на лечение, но не может оплатить его самостоятельно.

«Друзья, спустя семь лет у меня рецидив рака мозга. Вернулся диагноз, и не один, а с осложнениями... А очень хочется работать и очень хочется жить», — написал он в своем Telegram.

Попов объявил сбор средств через официальные каналы, предупредив о возможных мошенниках.

Роману 40 лет, и он по-прежнему хочет работать — несмотря на болезнь артист пытается продолжать съемки. В 2019-м ему помогли коллеги и зрители. Сейчас ему снова нужна эта поддержка.

Ранее мы также писали: Помните Маршалла из «Как я встретил вашу маму»? Он никуда не пропал — стал звездой хитового сериала, у которого 8,1 балл на IMDb

Фото: Кадр из сериала «Полицейский с Рублевки»
Алексей Плеткин
