«Спустя 7 лет у меня рецидив рака мозга»: звезда «Полицейского с Рублевки» теряет зрение и слух — и очень хочет выжить

40-летний Роман Попов, ставший любимцем зрителей благодаря роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», вновь столкнулся с тяжелым испытанием — рецидивом рака мозга
Спустя семь лет после ремиссии болезнь вернулась — и на этот раз с тяжёлыми осложнениями.
В 2018 году у Попова диагностировали опухоль мозга. После лечения в 2019-м он заявил о победе над болезнью, но сейчас столкнулся с рецидивом.
- Потеря зрения: правый глаз почти не видит, левый — очень слабо.
- Проблемы со слухом: опухоль затронула и слуховые нервы.
- Необходима срочная терапия: актёр надеется на лечение, но не может оплатить его самостоятельно.
«Друзья, спустя семь лет у меня рецидив рака мозга. Вернулся диагноз, и не один, а с осложнениями... А очень хочется работать и очень хочется жить», — написал он в своем Telegram.
Попов объявил сбор средств через официальные каналы, предупредив о возможных мошенниках.
Роману 40 лет, и он по-прежнему хочет работать — несмотря на болезнь артист пытается продолжать съемки. В 2019-м ему помогли коллеги и зрители. Сейчас ему снова нужна эта поддержка.
