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Спустя 67 лет все еще красавица из «Разных судеб»: как в старости выглядит Татьяна Пилецкая

18 ноября 2023 11:15
Спустя 67 лет все еще красавица из «Разных судеб»: как в старости выглядит Татьяна Пилецкая

Актрисе можно только позавидовать.

Премьера картины «Разные судьбы» состоялась в далеком 1956 году, но до сих пор она любима зрителями. Отчасти в этом заслуга Татьяны Пилецкой, сыгравшей в ленте главную роль.

Никто не мог устоять перед красотой и очарованием Татьяны Огневой в ее исполнении. Впоследствии артистка воплотила еще немало героинь, но именно эта врезалась в память ее соотечественников.

В последнее время знаменитость на экранах не появляется. Последний на сегодняшний день проект с ее участием вышел в 2021 году. Однако это вовсе не означает, что народная любимица утратила былую форму.

На днях состоялся юбилейный вечер Татьяны Львовны. Звезде советского кино исполнилось 95 лет. Однако поверить в это невозможно. Пилецкая все такая же красавица, что и прежде, но важно не только это. Актриса сохранила в себе жизнелюбие и веселый нрав, чем может похвастаться далеко не каждая из ее ровесниц.

Спустя 67 лет все еще красавица из «Разных судеб»: как в старости выглядит Татьяна Пилецкая
Фото: Кадр из фильма «Разные судьбы» (1956), соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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