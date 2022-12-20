Спустя 6 лет тюрьмы: красавца Кямрана не узнала бы и родная мать (фото)

Кенан Калав прославился на весь мир благодаря сериалу «Королек — птичка певчая», где исполнил роль Кямрана. Миллионы женщин в Турции и по всему миру мечтали с ним познакомиться, но после проекта артист неожиданно пропал с экранов.

Как оказалось, успешный сериал не стал для Кенана дорогой в большой кинематограф. Зрители видели его еще в нескольких сериалах на второстепенных ролях, а потом он совсем перестал появляться на съемочной площадке.

Причиной тому стало тюремное заключение. В 1990 году артиста поймали при перевозке запрещенных веществ на границе с Испанией. Он провел за решеткой шесть лет, а после выхода на свободу полностью изменил свою жизнь. В Барселоне бывшая звезда экрана открыл несколько ресторанов, развитием которых занимается до сих пор.

За жизнью кумира поклонники следят в его социальных сетях. В блогах артист изредка публикует новые снимки, которые не оставляют без внимания преданные поклонники. В комментариях пользователи Сети отмечают, что Кенан совсем не похож на своего героя, и призывают его не отказываться от таланта и вернуться на съемочную площадку.