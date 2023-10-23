Спустя 57 лет героев «Кавказской пленницы» заменили на молодых звезд: понравится не всем
Нейросети творят настоящие чудеса.
Последние 20 лет в отечественном кино засилье ремейков. Жертвами горе-кинематографистов успели стать «Джентльмены удачи», «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!». «Досталось» и легендарной комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
В 2014 году на экраны вышла несмешная «переделка» классики с Дмитрием Шаракоисом в роли Шурика. Зрители творение не оценили. Спустя время рассерженные фанаты решили создать свою версию «ремейка», отдав главные роли голливудским актерам. Нейросеть подставила лица Брэда Питта и Натали Портман в фильм — попадание получилось стопроцентное.
«Если не видно разницы, зачем платить больше?», «Питт с нашим Шуриком — одно лицо», «Какой подбор! Они как влитую вошли в роли», — хвалили работу искусственного интеллекта в социальных сетях.