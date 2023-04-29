Спустя 50 лет стала известна истинная причина смерти Шукшина: от правды бросает в дрожь

Василий Шукшин скончался осенью 1974 года во время работы над фильмом «Они сражались за Родину». По официальной версии, причиной смерти стал сердечный приступ, однако, как оказалось, эта информация не соответствует действительности.

По словам Георгия Буркова, который был близким другом знаменитости, Шукшин ушел из жизни не по естественным причинам. Бурков уверен, что перед смертью видел, как в каюту Шукшина принесли чашку кофе, ведь он был большим поклонником бодрящего напитка. Однако, как он пишет в книге «К истокам русской духовности», уже спустя несколько часов писателя обнаружили мертвым, а кружки рядом с ним не было.

Бурков уверен, что Шукшина отравило КГБ. Он не сомневался, что и с ним агенты поступят точно так же, если он раскроет правду, поэтому просил издателей не раскрывать эту информацию. И лишь после его смерти подробности последних дней жизни Шукшина стали доступны публике.