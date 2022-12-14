Спустя 47 лет: гляньте, как изменилась забытая всей страной Малышева (фото)

Ирина Малышева стала звездой еще в юности, исполнив роль в фильме «Сто дней после детства». Зрители со всей страны внимательно следили за тем, как она строит карьеру и появляется в картинах многих талантливых постановщиков. При этом в 90-е артистка решила резко изменить свою жизнь.

За годы творческого пути Малышева успела сняться практически в 50 проектах. Но если в молодости она появлялась у талантливых режиссеров, то уже в 90-х начала появляться в низкобюджетных фильмах и сериалах. В итоге ее последний проект вышел на экраны в 2010 году, и с того времени Ирина не появляется на съемочной площадке.

Вместе этого Малышева начала развивать бизнес по продаже недвижимости. Ей удалось построить успешную компанию, а домашний быт она делит со своим мужем Романом, который уже около 30 лет является ее спутником жизни.

При этом бывшая звезда экрана не забывает и о поклонниках. Изредка она участвует в творческих вечерах, где играет монологи и поет под гитару. Преданные фанаты никогда не пропускают ее выступления, отмечая, что Малышева по-прежнему отличается эффектной внешностью, хоть прошедшие годы и сказались на ней.