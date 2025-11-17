Меню
Киноафиша Статьи Спустя 44 года Том Круз получил «Оскар», но есть один неприятный нюанс: в Голливуде эту статуэтку никто не воспринимают всерьез

17 ноября 2025 19:34
Том Круз

4 номинации коту под хвост.

Том Круз дождался того, чего фанаты просили десятилетиями: у него появился собственный «Оскар». Правда, не тот самый, соревновательный, который получают за конкретную роль, а почётный — вручённый на Governors Awards за вклад в искусство.

Как Круз получал «Оскар»

Момент оказался эмоциональным. На сцене Круз произнёс речь, в которой звучала не горечь, а благодарность, хотя эту статуэтку и дают лишь из уважения, а не за реальные заслуги в какой-либо картине.

«Вне зависимости от того, откуда мы, когда мы сидим в кинотеатре, мы смеёмся и надеемся вместе — в этом сила кино… Я не занимаюсь фильмами, я ими живу».

Для актёра, которого номинировали четыре раза — за «Рождённый четвёртого июля», «Джерри Магуайера», «Магнолию» и продюсирование «Топ Ган: Мэверик» — эта статуэтка стала первым официальным признанием Академии. И даже если формально оно «вне конкурса», символическую статуэтку он оценил.

Почему Круз так долго оставался без «настоящего» «Оскара»

Его карьера — сплошной парад хитов, но именно это и сыграло против него. Голливуд долго считал Круза «слишком мейнстримным»: кассовые актёры редко получают награды, если не снимаются в «правильных» оскаровских драмах.

Его прорыв в «Магнолии» многие до сих пор называют ограблением века — роль просто превосходная, но статуэтку тогда забрал Майкл Кейн. Лучшие работы Круза часто проходили мимо Академии: расчётливый киллер в «Соучастнике», Лестат в «Интервью с вампиром», адвокат из «Нескольких хороших парней».

И немного о том самом «нюансе»

Почётный «Оскар» часто становится красивой точкой в карьере, а не мостиком к новым статуэткам. Так Академия выражает уважение, но дает понять, что, скорее всего, актера уже списали со счетов.

Однако в случае Круза всё иначе. Он не сдаёт обороты, гоняет по взлётным полосам без дублёров, возвращает в моду крупные блокбастеры, а его «Миссия невыполнима» обеспечивает кинотеатрам жизнь в прокатные провалы (хотя последние части с треском провалились).

«Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте.

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
