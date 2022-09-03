Спустя 42 года: как выглядят и чем занимаются близнецы из леденящего душу триллера «Сияние»

Луизе и Лизе Барс было всего 10, когда они сыграли жутких близняшек Грэйди в фильме Стэнли Кубрика «Сияние». Это была первая и последняя актерская работа девочек – после роли в ужастике актерские школы им отказывали. И звездной карьере сестры предпочли обычную жизнь.

Сейчас Луизе и Лизе Барс 54 года. Они не ведут социальных сетей, но известно, что Лизи защитила диплом по специальности «Литература» и стала юристом, а Луиза пошла в науку – она работает микробиологом.

Луиза и Лиза с трепетом вспоминают съемки у Кубрика. Особенно тепло к ним отнесся актер Джек Николсон, который подбадривал их и стал настоящим наставником юных актрис.