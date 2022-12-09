Спустя 40 лет: пугающее предсказание советского мультфильма уже сбылось

Кукольный мультфильм «Чертенок № 13» был представлен советской публике в начале 80-х. Короткая история рассказывает о приключениях маленького доброго чертенка в специальной школе и, как уверены пользователи Сети, предсказывает современную эпоху.

Дело в том, что в мультфильме акцент делается на школьной программе для чертей. Главный постулат в ней — любить только себя и не заботиться о ближних. И в таком случае любого ждет неминуемый успех.

«Люби себя, плюй на всех и в жизни ждет тебя успех», — именно такой лозунг можно услышать в картине.

Пользователи Сети уверены: что в СССР казалось шуткой, то стало правдой уже спустя 40 лет. Сегодня многие знаменитости открыто признают, что главное — забота о себе, а весь мир крутится только вокруг них. При этом совершенно не обязательно обращать внимание на людей рядом.