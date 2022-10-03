Спустя 38 лет: Атрейю из «Бесконечной истории» изменился до неузнаваемости

В 1984 году на экраны вышла экранизация произведения немецкого писателя Михаэля Энде «Бесконечная история». Сюжет рассказывал о мальчике, попадающем в волшебный мир книги. Он зачитывался историей о юном охотнике Атрейю, который пытался найти спасение для умирающей императрицы. Постепенно и сам главный герой оказывался в центре книжной истории, понимая, что помочь персонажам может только он.

Главные роли двух подростков исполнили Бэррет Оливер и Ноа Хэтэуэй. За эти 38 лет они сильно изменились. В Ноа теперь уже нельзя узнать того длинноволосого юношу Атрейю из племени охотников. Он превратился в брутального мужчину. Хотя в кино Хэтэуэй снимался с самого детства, к началу 90-х годов он закончил карьеру.

Ноа увлекся изучением уличных танцев, преподавал джаз. Позже он стал заниматься восточными единоборствами. Сейчас у 50-летнего мужчины черные пояса по смешанным боевым искусствам. Также он хорошо владеет тайским боксом. Ноа женат и воспитывает двоих сыновей.