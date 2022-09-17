Спустя 33 года: как изменились главные звезды культового фильма «Дорогая, я уменьшил детей»

Фантастическая комедия «Дорогая, я уменьшил детей» гремела в далеком 1989-м году. Настоящими звездами фильма стали юные актеры, исполнившие роли детей семейства Шалински и их соседей Томпсон. Как сложились судьбы молодых звезд?

Роль Эми сыграла Эми О’Нил. Молодая актриса снялась в эпизоде сериала «Звездный путь», но большинство сцен с ней было вырезано, она также засветилась в сериале «Она написала убийство» и в ряде телефильмов.

Однако в 90-е актерская карьера О’Нил закончилась – Эми не захотела играть пустых героинь, обнажающихся на экране.

Но в жизни бывшей актрисы произошел неожиданный поворот. Однажды она встретила друга детства, занимавшегося постановкой цирковых номеров. Цирк настолько заворожил О’Нил, что она решила присоединиться к труппе и с тех пор гастролирует по миру.

В детстве Роберт Оливери, сыгравший Ника, был известным актером. Он также снялся в фильме «Эдвард руки-ножницы» и в ряде сериалов – «Пятница 13», «Монстры». Сейчас об Оливери мало что известно. Бывший актер завязал в кино в 1994 году и, по данным СМИ, живет с женой и детьми во Флориде.

Томас Уилсон Браун (экранный Рассел-младший) начал свою карьеру с вестерна «Сильверадо» – создатели фильма искали мальчика, умеющего кататься на лошади. После «Дорогая, я уменьшил детей» он также снялся в фильмах «Добро пожаловать домой, Рокси Кармайкл», «Поединок в Диггстауне», «Перл-Харбор» и в сериалах «Тихая пристань» и «Беверли-Хиллз, 90210». Браун продолжает сниматься в кино, но все чаще находится за кадром. Томас Уилсон Браун является сценаристом, режиссером и продюсером, а также совладельцем и совладельцем кинокомпании Thunder Basin Pictures.

Джэред Раштон исполнил роль Рона. Перед тем, как сняться в «Дорогая, я уменьшил детей», юный актер появился в комедиях «За бортом» и «Большой». Раштон также снялся в сиквеле фильма ужасов «Кладбище домашних животных 2». Но дальше его ждали лишь эпизодические роли в телесериалах. Сейчас Джэред Раштон оставил актерство и нашел себя в музыке.