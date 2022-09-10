Спустя 30 лет: как изменились ведьмочки из любимого миллионами фильма «Фокус-покус»

Комедия «Фокус-покус» про очаровательных и пугающих ведьм гремела в далеком 1993-м. В этом году выходит продолжение культового фильма с теми же актрисами в главных ролях. Что стало с ведьмочками через 30 лет после премьеры оригинального фильма?

Бетт Мидлер, исполнившей роль Винни, уже далеко за 70, но актриса все еще прекрасно выглядит и активно снимается в кино.

После «Фокус-покуса» ее и без того обширная фильмография пополнилась такими фильмами, как «Клуб первых жен», «Чего хотят женщины» и «Степфордские жены». Актриса также озвучила бабушку Аддамс в недавнем мультфильме «Семейка Аддамс».

Кэти Наджими (экранная Мэри) с головой ушла в озвучку. Голос Наджими звучит в десятках мультфильмов и мультсериалов. Она подарила свой голос персонажам «Эй, Арнольд», «Геркулеса», «Ох уж эти детки», «ВАЛЛ-И» и «Рапунцель». Также актриса снялась в фильмах «Крысиные бега», «Шаг вперед 3D» и телефильме «Наследники».

Сара Джессика Паркер, сыгравшая Сару, стала настоящей иконой Голливуда.

Прославила ее роль Кэрри Брэдшоу в телесериале «Секс в большом городе». Но помимо него, Паркер снялась во многих других фильмах и сериалах – «Эд Вуд», «Марс атакует!», а также в сиквеле «Секса в большом городе» под названием «И просто так». Пусть Паркер больше не та юная ведьмочка, она красиво стареет и продолжает блистать в кино и на светских мероприятиях.