Спустя 25 лет: в этой «старушке» больше не узнать красотку из «Пятого элемента»

«Пятый элемент» до сих пор остается одним из самых культовых фильмов мирового кинематографа, давно разобранным на цитаты и стоп-кадры. Такую популярность картине принесла актерская игра не только звезд первой величины, но и целого ряда гораздо менее известных публике людей.

Среди них была и шведка София Гет, которая исполнила роль администратора аэропорта. Эта роль так и осталась единственной в ее карьере: после «Пятого элемента» София решила уйти из кино.

Впрочем, она и попала туда случайно. Бессон и его команда просто брали на роль сотрудниц аэропорта девушек, которые к тому времени были известны благодаря рекламе и показам мод.

За 25 лет, прошедших с момента выхода легендарной картины, София заметно изменилась. Сейчас фанаты уже вряд ли узнают прежнюю красотку-администратора в разменявшей пятый десяток преподавательнице йоги, которая родила четырех детей.