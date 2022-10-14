Спустя 25 лет: в этой «старушке» больше не узнать красотку из «Пятого элемента»
Спустя четверть века артистка выглядит совершенно иначе.
«Пятый элемент» до сих пор остается одним из самых культовых фильмов мирового кинематографа, давно разобранным на цитаты и стоп-кадры. Такую популярность картине принесла актерская игра не только звезд первой величины, но и целого ряда гораздо менее известных публике людей.
Среди них была и шведка София Гет, которая исполнила роль администратора аэропорта. Эта роль так и осталась единственной в ее карьере: после «Пятого элемента» София решила уйти из кино.
Впрочем, она и попала туда случайно. Бессон и его команда просто брали на роль сотрудниц аэропорта девушек, которые к тому времени были известны благодаря рекламе и показам мод.
За 25 лет, прошедших с момента выхода легендарной картины, София заметно изменилась. Сейчас фанаты уже вряд ли узнают прежнюю красотку-администратора в разменявшей пятый десяток преподавательнице йоги, которая родила четырех детей.