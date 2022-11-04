Спустя 25 лет невозможно узнать: красотка из «Звездного десанта» может испугать

В 1997 году Дениз Ричардс мгновенно превратилась из начинающей актрисы в самую желанную звезду благодаря роли в фильме «Звездный десант». Блондинка с голубыми глазами и пухлыми губами разбила сердца мужчин-зрителей. Спустя год она снялась в откровенной ленте «Дикость», а позже стала и девушкой Бонда в картине «И целого мира мало».

Но мир кинематографа не стоял на месте, и в 2000-х блондинок в пикантных нарядах на экране уже не обожали, а высмеивали. А в драматических ролях Ричардс никак не могла себя найти. Актриса страдала от возрастных перемен, которые пыталась остановить разными манипуляциями.

Она соглашалась на косметологические и пластические процедуры. Несмотря на то, что Дениз подтверждает лишь операцию по увеличению груди, эксперты на новых снимках отмечали блефаро- и ринопластику, а также подтяжку лица. Кроме того, 51-летняя актриса до сих пор увлекается ботоксом и филлерами для объема губ, из-за чего ее лицо иногда приобретает на фото в соцсетях странное зловещее выражение, которое даже может испугать.