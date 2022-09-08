Спустя 24 года: любимый всеми демон из «Зачарованных» сильно сдал

Прежний красавец не похож сам на себя.

По красавчику Коулу Тернеру из популярного сериала «Зачарованные» тосковали многие девичьи сердца. Обаятельный и сексапильный демон Балтазар в исполнении Джулиана МакМэхона не оставлял равнодушным почти никого.

К тому времени Джулиан уже был весьма популярен, но не как актер, а как топ-модель. Да и семейное имя сыграло далеко не последнюю роль — его отец, Уильям МакМэхон, в семидесятых годах был двадцатым по счету премьер-министром родной актеру Австралии.

Но именно роль Коула в третьем сезоне «Зачарованных» сделала Джулиана знаменитым. И именно сериалы стали его любовью на долгие годы: вслед за «Зачарованными» были «Части тела» (и номинация на «Золотой глобус»), «Детективное агентство Дирка Джентли», «ФБР» и другие. Известен актер и ролью суперзлодея Виктора фон Дума в дилогии о фантастической четверке по комиксам Marvel.

А вот последние фотографии 54-летнего актера обеспокоили его поклонников и натолкнули их на мысль, что экс-демон ради сохранения своей брутальной красоты обратился к пластической хирургии, но слегка переусердствовал.