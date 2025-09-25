Меню
Спустя 23 года худший фильм гения добрался до стримингов: Нолан называет его «недооцененным шедевром»

25 сентября 2025 07:29
Единственный ремейк в карьере.

Худший фильм Кристофера Нолана спустя 23 года оказался на стримингах — и внезапно снова в топе. «Бессонница» 2002 года, единственная неоригинальная лента в карьере режиссёра, ворвалась в десятку самых популярных фильмов HBO Max.

Почему фильм не взлетел в свое время

В своё время криминальный триллер воспринимался как проходной детектив: Нолан снял его сразу после успеха «Помни» и, как казалось критикам, не дотянул ни до уровня собственного дебюта, ни до мрачной норвежской версии со Стелланом Скарсгардом.

Да, в кадре были Аль Пачино и Робин Уильямс, но фильм словно растворился на фоне последующих блокбастеров. Именно «Бессонница» до сих пор занимает последнюю строчку в рейтингах режиссёра — её называют худшей в карьере.

Почему Нолан не согласен со зрителями

И всё же для самого Нолана это ключевой проект. Он не раз подчеркивал: «Бессонница» — его самый личный фильм, гораздо ближе к сердцу, чем «Начало» или «Интерстеллар». Это был первый студийный опыт, первая работа с актёрами мирового уровня, первая возможность выйти за пределы камерного авторского кино.

«Я был в приподнятом настроении, — вспоминал режиссёр, — это был яркий период моей жизни».

И хотя зрители быстро поставили крест на триллере, Нолан до сих пор признаётся: время от времени встречает умных собеседников, которые говорят именно об этой картине, и в такие моменты в нём просыпается гордость — словно этот мир ещё можно спасти.

Сегодня, спустя 23 года, «Бессонница» неожиданно доказала: даже худший фильм Нолана способен ожить на стримингах. Ирония судьбы — проект, который считался забытым и неважным, снова вернулся к зрителям и занял место в актуальной культуре. Может, не зря режиссёр столько лет упрямо твердил, что недооценённая «Бессонница» ещё скажет своё слово.

Ранее мы рассказывали, что в худшем фильме Нолана снялся Аль Пачино, а его рейтинг составляет 7,2: почему «Бессонница» не тянет на звание шедевра. Вы замечали этот странный звук в «Интерстелларе»? У Нолана ничего не бывает просто так — включаем фильм и слушаем, как уходит время.

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
