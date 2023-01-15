Спустя 22 года: преображение самого сильного мальчика в мире повергнет в шок

Ричард Сандрак стал известен на всю Америку еще в возрасте шести лет. Из-за своей поразительной физической подготовки мальчик стал героем многочисленных шоу и соревнований по бодибилдингу. СМИ и поклонники пророчили юному атлету успешное будущее, но несколько лет назад он неожиданно пропал с экранов.

Как оказалось, настоящая жизнь звезды спорта была далеко не такой идеальной, как думала публика. Дело в том, что отец мальчика Павел с раннего детства держал сына в строгости. Он запрещал ему развлечения, игры и заставлял все свободное время тратить на тренировки. Павел полностью жил на заработки своего сына, а когда тот перестал приносить так много денег, то начал злоупотреблять алкоголем.

В итоге зависимость вылилась в домашнее насилие. Однажды Сандрак-старший избил свою жену и мать Ричарда, из-за чего тот вызвал полицию. Суд посчитал отца виновным и посадил в тюрьму, а молодой атлет получил возможность жить без постоянного надзора.

Оказавшись предоставленным самому себе, Ричард отказался о постоянных выматывающих тренировок. Он забросил зал и не захотел развивать карьеру так, как видел его отец. Сегодня он работает в парке развлечений, выступая в специальных представлениях, и совсем не похож на самого сильного мальчика в мире. Отсутствие спорта изменило фигуру знаменитости, и теперь он выглядит как самый обычный человек, который лишь изредка оказывается у тренажеров.