Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Спустя 22 года: как сейчас выглядят главные звезды любимого сериала Каменская и Чистяков

Спустя 22 года: как сейчас выглядят главные звезды любимого сериала Каменская и Чистяков

10 сентября 2022 07:30
Спустя 22 года: как сейчас выглядят главные звезды любимого сериала Каменская и Чистяков

Постарели, но все еще востребованы.

Первые эпизоды культового сериала «Каменская» вышли в далеком 1999 году. Картина дала мощный толчок актерским карьерам Елены Яковлевой и Андрея Ильина, исполнившим главные роли.

Сегодня Елена Яковлева одна из наиболее знаменитых и востребованных российских актрис. Звезда исполнила десятки ролей в театре и на телевидении, засветилась в фильмах «Елки» и «Экипаж», а сейчас активно снимается в фэнтезийной франшизе «Последний Богатырь» в роли обаятельной Бабы Яги.

Спустя 22 года: как сейчас выглядят главные звезды любимого сериала Каменская и Чистяков

Андрей Ильин также играет в театре: сейчас актер служит в труппе театра имени Вахтангова. Также Ильин часто снимается в кино и сериалах. Из заметных работ актера можно выделить роль Эйнштейна в сериале «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» и роль челюстно-лицевого хирурга Кривицкого в медицинской драме «Склифосовский».

Спустя 22 года: как сейчас выглядят главные звезды любимого сериала Каменская и Чистяков
Фото: Legion-Media, кадр из сериала "Каменская" (1999-2011)
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video