Спустя 22 года: как сейчас выглядят главные звезды любимого сериала Каменская и Чистяков

Постарели, но все еще востребованы.

Первые эпизоды культового сериала «Каменская» вышли в далеком 1999 году. Картина дала мощный толчок актерским карьерам Елены Яковлевой и Андрея Ильина, исполнившим главные роли.

Сегодня Елена Яковлева одна из наиболее знаменитых и востребованных российских актрис. Звезда исполнила десятки ролей в театре и на телевидении, засветилась в фильмах «Елки» и «Экипаж», а сейчас активно снимается в фэнтезийной франшизе «Последний Богатырь» в роли обаятельной Бабы Яги.

Андрей Ильин также играет в театре: сейчас актер служит в труппе театра имени Вахтангова. Также Ильин часто снимается в кино и сериалах. Из заметных работ актера можно выделить роль Эйнштейна в сериале «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» и роль челюстно-лицевого хирурга Кривицкого в медицинской драме «Склифосовский».