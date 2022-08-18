Спустя 22 года: как сейчас выглядят главные звезды легендарного фильма «Брат 2»

Продолжение фильма Алексея Балабанова «Брат» вышло на экраны в 2000 году и по популярности ничем не уступало оригинальной картине. Постановщик показал, как меняется герой Сергея Бодрова под влиянием новых друзей и поездки в США. В картине повторил свою роль Виктор Сухоруков, а также засветились Ирина Салтыкова и Дарья Юргенс.

За прошедшие 22 года в их жизни произошло немало изменений. Салтыковой в этом году исполнилось 56 лет. Несмотря на возраст, она сохранила себя в отличной форме. По сравнению с «нулевыми» ее популярность пошла на спад — сейчас она уже не гастролирует и редко выступает на сцене.

Яркая Дарья Юргенс, отличившаяся в «Брате 2» эпатажным образом с бритой головой, в начале этого года отметила 54-й день рождения. Улыбчивая женщина со светлыми волосами сейчас ничем не напоминает ту отвязную героиню с подпорченной репутацией из фильма Балабанова. На некоторое время она стала заложницей своего образа и играла исключительно в сериалах о полицейских и о бандитах. С 2006 года актриса исполняет одну из главных ролей в проекте «Морские дьяволы», снимаясь во всех сезонах и спин-оффах.

Куда ярче складывалась карьера Виктора Сухорукова. Сейчас на счету 70-летнего актера десятки ролей в фильмах, среди которых немало блокбастеров. Кроме того, он блистал в Театре имени Моссовета и только в прошлом году покинул его сцену. Актер не преуспел лишь в семейной жизни: Сухоруков не был женат и так и не завел детей.