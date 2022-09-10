Спустя 22 года: как сейчас выглядит рыжеволосая бестия из «Охоты на Золушку»
Актриса почти не изменилась за 20 лет.
Детектив «Охота на Золушку» гремел в далеком 2000-м году. Но Амалия Мордвинова, исполнившая главную роль, осталась такой же рыжей бестией.
После выхода культового сериала Мордвинова снялась в таких проектах, как «Осторожно, Задов!», «День радио» и «Generation П», но в конце нулевых карьера актрисы пошла на спад. В 2009-м, после развода с очередным, третьим по счету мужем, звезда вместе с младшими детьми перебралась в Индию.
В экзотической стране Мордвинова ударилась в духовные практики и закрутила роман со своим гуру – Игорем Гнатенко. Но на четвертый брак Амалия Мордвинова так и не решилась и уехала в Америку, окончательно завязав с кино.
Сейчас бывшая актриса с головой ушла в соцсети и снимает для подписчиков ролики с полезными советами и наставлениями.