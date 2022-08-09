Спустя 21 год: как сейчас выглядят актрисы культового фильма «Сестры»

Обе героини на момент съемок не планировали связывать свою жизнь с кино.

Лента Сергея Бодрова-младшего «Сестры» стала сценарным и режиссерским дебютом актера. Он так вдохновился идеей картины, что придумал сюжет всего за пару недель. Самым сложным решением был выбор актрис на главные роли двух сестер. Старшая девочка должна была еще и увлекаться стрельбой.

После объявления кастинга к дверям студии «Ленфильм» выстроилась очередь из подростков. Девочки мечтали сниматься у самого Данилы Багрова, обожая героя Бодрова из фильма «Брат». Этот фанатазим мешал на пробах, поэтому Сергей зацепился за 13-летнюю Оксану Акиньшину. На фоне остальных девочка выглядела откровенно безучастной — в ту пору она строила карьеру модели и не собиралась становиться актрисой.

Однако успех фильма сделал Оксану настоящей звездой. Сейчас она — одна из самых востребованных актрис российского кинематографа, с которой каждый год выходят несколько кассовых проектов.

Актрисой в результате стала и ее «младшая экранная» сестра Екатерина Горина. Как и Оксана, девочка не собиралась на пробы — она жила неподалеку от киностудии и ужасалась очередям у входа. Но бабушка уговорила ее попытать счастья и не прогадала. Теперь 30-летняя Горина регулярно появляется в популярных сериалах и фильмах, а еще издает онлайн-журнал и учит пользователей Сети писать тексты.